Электросамокаты предложили оснастить госномерами, а для безопасности создать специальную дорожную инфраструктуру. Владельцев транспорта хотят обязать сдавать экзамен на правила дорожного движения.

С инициативой выступила член Общественной палаты России Светлана Разворотнева, сообщил сайт kp.ru. Общественница обратила внимание на рост количества аварий с электросамокатами, некоторые из них с летальным исходом. Чтобы их минимизировать, она предлагает выделить владельцев электросамокатов в отдельную категорию.

«В настоящее время статус средств индивидуальной мобильности не определен, при этом иногда их скорость достигает 40-70 километров в час, что небезопасно как для самих любителей езды на самокатах, так и для пешеходов и других транспортных средств, — сказала Светлана Разворотнева.

Она считает, что нужно контролировать скорость движения электросамокатов и фиксировать нарушения, за которые будет полагаться штраф. Начать она предлагает с компаний, которые сдают транспорт в наем. Также самокаты необходимо оснастить госномерами и создать специальные дорожки.

При этом владельцы этого вида транспорта должны сдавать экзамен на знание правил дорожного движения, соблюдать скоростной режим и использовать шлемы. Разрешить пользоваться электросамокатом Светлана Разворотнева предложила с 18 лет.