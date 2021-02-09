Автомобилистам рассказали, как сэкономить с помощью нашатыря

Нашатырный спирт может заменить дорогие средства по уходу за автомобилем. Он отлично справится с подтеками от пролитого кофе и газировки, а также может реанимировать дворники, сообщило издание «Автовзгляд».

Для того, чтобы создать пятновыводитель на основе нашатыря, автор статьи советует смешать полстакана нашатырного спирта со стаканом теплой воды и столовой ложкой поваренной соли.

Полученный раствор следует нанести на пятно на 20 минут, после чего стереть вместе с загрязнением.

Также раствором аммиака можно отмыть до блеска стекла в автомобиле. На литр воды потребуется столовая ложка нашатыря и столько же картофельного крахмала. Тем же раствором можно натереть автомобильные фары.

Кроме того, нашатырь способен размягчить задубевшую резину и вернуть к жизни старые дворники. Их нужно вымочить на ночь в растворе воды с нашатырным спиртом.

После процедур необходимо обязательно проветрить автомобиль.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин дал советы, как подготовить машину к морозам. Все резиновые уплотнители, по его словам, лучше обработать смазкой с силиконом.