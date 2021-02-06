Водителям дали советы, как подготовить машину к морозам. Они пригодятся в ближайшие дни

Синоптики предупредили жителей европейской территории России о наступлении холодов, которые принесет с собой арктический циклон. Понижение температуры начнется уже в субботу, 5 февраля, и продлится до конца следующей недели. «360» собрал советы для автолюбителей, которые помогут им в наступающие морозы.

Примерзшие двери и прогрев

Главная задача водителя в мороз — это открыть свой автомобиль. Во время холодов это сделать очень сложно, особенно если машина до этого побывала на мойке. Резиновые уплотнители двери и крышки багажника примерзнут, и открыть их будет чрезвычайно сложно. Автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин в беседе с «360» дал совет, как избежать подобной ситуации.

«Чтобы такого не было, все резиновые уплотнители нужно заблаговременно обработать смазкой с силиконом. Их в продаже сейчас полно. Можно даже использовать подушечку для чистки обуви — там тоже есть силикон. Это позволит водителю не прыгать на морозе вокруг машины оттого, что он не может войти», — рассказал эксперт.

Отдельно Михаил Колодочкин отметил ситуацию с дверными замками. Ключами сейчас водители почти не пользуются. Им на смену пришли брелоки. Но нужно иметь в виду, что после мойки все скважины лучше продуть сжатым воздухом из баллончика.

Двери машины удалось открыть, но теперь ее нужно прогреть. Автоэксперт напомнил, что заводить мотор около жилых домов ради прогрева не очень хорошо, так как выхлопы идут в квартиры соседей.

«Пару минут это можно спокойно делать. Будем считать это временем остановки, согласно правилам дорожного движения. Совет такой: запустили мотор, пройдите вокруг машины, смахните снег. Пускай автомобиль немного постоит», — поделился Михаил Колодочкин.

После этого можно садиться за руль и медленно трогаться. Газовать с места в карьер не стоит — мотор может не выдержать, так как он прогревается неравномерно. Плавное движение под нагрузкой ускорит процесс и сделает его безопасным.

«Выехали на дорогу, не пытайтесь сразу устраивать гонки на выживание. Машина к этому еще не готова, и коробка передач еще не прогрелась. То есть потихоньку поехали, а потом, минут через пять-семь, уже будет все нормально», — дал совет автоэксперт.

Михаил Колодочкин указал на ошибку автолюбителей, которые в самом начале прогрева автомобиля неправильно направляют воздушные потоки.

«Бывает так, что сначала пускают воздух куда угодно, в том числе на себя, чтобы согреться любой ценой. А когда машина немного прогрелась, начинают переворачивать воздушные потоки. Так делать не надо. Когда вы пустили мотор, нужно, чтобы у вас воздух сразу начал поступать на ветровое стекло, но он не должен быть горячим, чтобы оно не треснуло», — отметил специалист. Он подчеркнул, что воздух должен прогреваться постепенно, а вместе с ним и стекло.

По словам Михаила Колодочкина, такую же ошибку водители совершают летом, когда на раскаленное от солнца стекло направляют струю воздуха кондиционера.

Правильная омывайка

В морозы нужно правильно выбрать омывательную жидкость для стекол. Важно, чтобы в ней было как можно больше спирта. В противном случае она просто замерзнет.

«Лучше всего метанол, но это, извините, только на нелегальных рынках и развалах. Метанол — это единственная жидкость, которая на морозе сохраняет текучесть, в отличие от всей той гадости, которую продают в магазинах на основе изопропилового спирта», — пояснил Михаил Колодочкин.

Он отметил, что официально продажа омывайки из метанола в России запрещена, поэтому ее продают или нелегально, или везут из-за границы. Ее спокойно продают в странах Скандинавии или Канаде, где морозы еще суровее, чем в России.

При низких температурах форсунки, куда заливают омывательную жидкость, могут замерзнуть. Автоэксперт советует в этом случае действовать так: если водитель еще находится около дома, то можно взять пластиковую бутылку, налить туда кипяток и просто подержать рядом с форсунками, чтобы они оттаяли.

«Если вы в дороге и понимаете, что форсунки не работают, а стекло уже грязное, то единственный способ — это заехать на подземный паркинг. Машина минут 20 постоит — и все неприятности пройдут сами собой», — посоветовал эксперт.

Таким же способом нужно действовать, когда в подкрылках автомобиля накопился снег. Когда его очень много, рулевое управление автомобилем может просто прекратить работать. Если не получается убрать его руками, нужно постараться добраться до подземного паркинга. За 20−30 минут накопившийся снег растает — и можно ехать дальше.

Важные вещи

Зимой в багажнике машины нужно возить с собой лопату. Вне зависимости от того, в городе живет автомобилист или в поселке. Она пригодится, чтобы расчистить себе место для парковки или же прокопать проезд, если автомобиль застрянет в снегу.

«Если вы машину где-то бросили, а рядом с вами прошел снегоуборщик, то после него вы можете не выехать. Это самая банальная ситуация. В этом случае придется брать лопату», — предупредил Михаил Колодочкин.

Отдельно он отметил, что в машине всегда лучше иметь зарядное устройство для мобильного телефона. Но не сетевое, а рассчитанное на 12 вольт.

«Если за городом с вами что-то случится, а в этот момент разрядится ваш смартфон, то вы не сможете никого вызвать на помощь», — пояснил автоэксперт. Он пояснил, что зарядку лучше всегда иметь в бардачке. Неизвестно, когда она может понадобиться.

Наступающие морозы

Роскосмос на своей странице в Twitter опубликовал снимок наступающего на Россию арктического циклона. Фотографию сделали со спутника.

По данным Гидрометцентра России, холода в европейской части страны придут уже в субботу, 6 февраля. В северо-западных областях ночная температура опустится до -20…-28 градусов. Днем столбики термометров немного поднимутся — до -10...-17 градусов.

В Приволжском округе ночью ожидается до -16…-23, а в северных районах — до -28 градусов. Такая погода несвойственна для февраля — она ниже на четыре-шесть градусов климатической нормы.

В московском регионе дневная температура в субботу ожидается на уровне -11...-13 градусов. Небольшой снег и гололедица на дорогах. Ночью до -18...-20. Следующая рабочая неделя ожидается по-настоящему морозной. Дневная температура начнет снижаться в понедельник до -12...-14 градусов, пока к среде она не опустится до -13...-18 днем. Минимальные ночные температуры ожидаются в середине недели -25...-27 градусов.