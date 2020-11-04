РЖД запустил опцию по отслеживанию доступных билетов на поезд

У компании РЖД появилась новая опция, с помощью которой можно отследить билеты на уже заполненный поезд. Так называемый лист ожидания показывает свободные места в случае отказа от билетов или при добавлении новых вагонов.

Кнопка «Отслеживать билеты» появилась в приложении РЖД — рядом со словами «Мест нет», передает РИА «Новости». Представители компании подтвердили агентству это нововведение и добавили, что продолжают работать над улучшением приложения.

Благодаря новой функции пассажир сможет оперативно узнать, когда появятся билеты на необходимую дату и маршрут. Данная услуга совершенно бесплатная. Достаточно отметить в приложении тип вагона, диапазон цен и ждать push-уведомление. В компании напомнили, что билет достанется тому, кто раньше всех его оформит. Подписка на уведомления не дает приоритетности.

Ранее в РЖД сообщили, что количество «Ласточек» между Санкт-Петербургом и Рускеалой увеличится в новогодние праздники. Из приятных бонусов — пассажирам моложе 21 года и старше 60 лет будет полагаться скидка 30%