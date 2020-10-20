Больше «Ласточек» будет ходить в Новый год

Билеты на поезда будут продаваться на сайте РЖД и в кассах. Пассажирам моложе 21 года и старше 60 лет будет полагаться скидка 30%.

Ранее на Украине двух девушек сняли с поезда из-за устроенного дебоша. Пьяные пассажирки 17 и 19 лет курили, матерились, громко слушали музыку и бегали без одежды по вагону.