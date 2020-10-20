20 октября 2020, 18:36
Больше «Ласточек» будет ходить в Новый год
Количество «Ласточек» между Санкт-Петербургом и Рускеалой увеличится в новогодние праздники. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на РЖД.
Билеты на поезда будут продаваться на сайте РЖД и в кассах. Пассажирам моложе 21 года и старше 60 лет будет полагаться скидка 30%.
Ранее на Украине двух девушек сняли с поезда из-за устроенного дебоша. Пьяные пассажирки 17 и 19 лет курили, матерились, громко слушали музыку и бегали без одежды по вагону.