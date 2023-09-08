08 сентября 2023, 15:29
РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования за 90 суток до отправления
РЖД запустили продажу билетов на поезда дальнего следования за 90 суток
РЖД возобновили продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до отправления составов. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.
Все желающие смогут приобрести билеты с нужной датой уже с 9 сентября.
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«Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября, с 08:00 по московскому времени», — отметили представители РЖД.
Компания добавила, что сокращала срок продаж до 45 суток из-за масштабных работ по реконструкции в центральном транспортном узле.
Ранее РЖД заявили об упрощении покупки билета онлайн на дальние поезда и электрички. Компания изменит дизайн и сделает сайт более комфортным для покупателей. Представители РЖД напомнили, что приложение сохраняет данные пассажиров. Благодаря этому информацию не нужно вводить несколько раз.
РЖД
Россия
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