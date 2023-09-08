Транспорт 08 сентября 2023, 15:29 РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования за 90 суток до отправления РЖД запустили продажу билетов на поезда дальнего следования за 90 суток Unsplash

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РЖД возобновили продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до отправления составов. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

Все желающие смогут приобрести билеты с нужной датой уже с 9 сентября.

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«Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября, с 08:00 по московскому времени», — отметили представители РЖД.

Компания добавила, что сокращала срок продаж до 45 суток из-за масштабных работ по реконструкции в центральном транспортном узле.

Ранее РЖД заявили об упрощении покупки билета онлайн на дальние поезда и электрички. Компания изменит дизайн и сделает сайт более комфортным для покупателей. Представители РЖД напомнили, что приложение сохраняет данные пассажиров. Благодаря этому информацию не нужно вводить несколько раз.