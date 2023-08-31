Транспорт 31 августа 2023, 04:13 РЖД упростят покупки билетов онлайн РЖД работают над упрощением покупки билета онлайн на дальние поезда и электрички РИА «Новости»

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РЖД планируют упростить покупки билетов онлайн на поезда дальнего следования и электрички. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании, работа в этом направлении уже ведется.

Сейчас при покупке на сайте РЖД билета туда-обратно после ввода маршрута предлагается выбрать дату, затем поезд, после этого класс обслуживания и далее. И сразу предлагается ввести данные пассажиров, вместо того, чтобы посмотреть билет обратно.

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«Относительно билетов „Туда и обратно“ в настоящее время ведется работа над улучшением дизайна и удобства для пользователей», — указали в РЖД.

В компании напомнили, что приложение «РЖД Пассажирам», а также сайт РЖД могут сохранять данные пассажиров. Благодаря этой функции их не обязательно каждый раз вводить заново.

Также в 2023 году компания намерена сделать несколько обновлений в своем мобильном приложении. В частности, планируется упрощение покупки билетов на пригородные поезда.