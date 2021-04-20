РЖД и Минобороны заключат договор на строительство БАМа и Транссиба

Железнодорожные войска Минобороны России будут привлечены к строительству на Восточном полигоне. РЖД и военное ведомство планируют заключить договор на 2,5-3 миллиарда рублей. Это примерно 5% от общего объема финансирования всех работ.

Как сообщил на брифинге замгендиректора компании Андрей Макаров, РЖД выделили военным строителям участок Улак-Февральск общей протяженность 330 километров. Финансирование контракта ляжет на бюджет России.

«Договор мы заключаем с Министерством обороны, а платежи за выполненные работы идут на их счет в казначейство. Они — один из подрядчиков, который работает в соответствии со сметой — оплата производится в соответствии с проектной документацией. Железнодорожные войска получают такие же деньги, по смете, как и другие подрядчики. Эта схема у нас уже отработана», — цитирует Макарова ТАСС.

Помощь военных стала необходимой из-за кадрового дефицита и нехватки подрядных организаций в результате закрытия границ во время пандемии коронавируса.

Андрей Макаров сообщил РИА «Новости», что рост дефицита строителей для железнодорожных объектов и стоимости рабочей силы составил до 100%. По его словам, в 2020 году «просто не было людей» и стройки были ограничены административно.

«Стоимость рабочей силы выросла от 70% до 100% за прошлый год. Это рынок — и дефицит диктует свои условия», — отметил Макаров.

Точные размер дефицита он не назвал, что сообщил, что в 2021 году потребность в строителях составила 43-44 тысячи человек.

В начале апреля к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) приступила пятая отдельная бригада Железнодорожных войск России. В следующем году ее должны сдать в эксплуатацию.