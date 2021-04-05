Минобороны приступило к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали

Пятая отдельная бригада Железнодорожных войск России с 5 апреля приступила к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В эксплуатацию объект должны сдать в следующем году.

«На строительство ветки будут брошены силы всех 10 бригад железнодорожных войск. Они построят участок от Улака до Февральска общей протяженности 340 километров», — сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова.

Изначально Байкало-Амурскую магистраль должны были ввести в эксплуатацию до 2020 года. Однако в прошлом году правительство России утвердило продление сроков модернизации до 2021 года. Строительство должно закончиться в этом году, а использование начаться с 2022 года.

В начале марта РЖД и Минобороны договорились об участии армии при отстройке железных дорог Сибири.

Модернизация БАМа и Транссиба остается одним из наиболее крупных инфраструктурных проектов России последних лет. В 2021 году предлагается сделать больше пропускную способность в направлении морских портов и пограничных переходов на Дальнем Востоке до 144 миллионов тонн, а в период до 2024 года — до 180 миллионов тонн.