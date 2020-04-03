РЖД анонсировали сокращение перевозок с 7 апреля. Речь идет о 53 поездах

Пандемия коронавируса внесла коррективы в движение поездов. В России с 7 апреля перестанут курсировать 53 состава дальнего следования, изменения коснутся и другие направления.

«Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах», — заявили в РЖД.

Второй вариант — люди смогут вернуть деньги за билеты на отмененные поезда.

Отменены поезда Владивосток — Хабаровск, Киров — Нижний Новогород, Москва — Тамбов, Москва — Саратов, Москва — Воронеж, Петрозаводск — Санкт-Петербург и другие направления. Со всем списком можно ознакомиться на сайте компании.

Еще 37 поездов будут ходить реже обычного. Это касается и «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Каждый день они станут ходить в три раза реже.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за сложившейся ситуации РЖД может перевести своих сотрудников на неполный рабочий день. Это поможет избежать сокращений.