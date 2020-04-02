РЖД может перевести сотрудников на неполный день

Российские железные дороги (РЖД) могут перевести своих сотрудников на неполный рабочий день. Это поможет избежать сокращения персонала.

Об этом сообщает «Коммерсант», со ссылкой на письмо главы монополии Олега Белозерова.

«В начале года произошло ухудшение конъюнктуры мировых товарных рынков для российских экспортеров сырьевых товаров, формирующих значительную часть грузовой базы железнодорожного транспорта», — сказано в документе.

Из-за негативной макроэкономической ситуации, РЖД ожидает серьезного снижения производственных показателей. Для того, что избежать сокращения штата — Белозеров предлагает снизить количество часов сотрудникам компании, включая членов правления.

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