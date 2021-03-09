Росстандарт отзовет почти 150 машин Mercedes-Benz

Росстандарт отзывает 137 машин Mercedes-Benz из-за технических неполадок. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Автомобили, которые подлежат отзыву, были реализованы в период с 2018 по 2019 год.

«Причина отзыва транспортных средств: резьбовое соединение плюсового провода на стартере может не соответствовать спецификации», — рассказали в Росстандарте.

На всех автомобилях его проверят и при необходимости бесплатно откорректируют.

Компания «Тойота Мотор» отозвала 82 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota LC200, которые были проданы в период с 31 января 2013 года, для ремонта.

Как объяснили специалисты, эти машины были оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем. Есть опасность, что со временем они растрескаются.

«При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию», — уточнили эксперты.

Владельцы транспортных средств должны были предоставить их в ближайший дилерский центр, где произведут бесплатную замену форсунков.