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    09 марта 2021, 17:21

    Росстандарт отзовет почти 150 машин Mercedes-Benz

    Дарья Морозова

    Росстандарт отзывает 137 машин Mercedes-Benz из-за технических неполадок. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Автомобили, которые подлежат отзыву, были реализованы в период с 2018 по 2019 год.

    «Причина отзыва транспортных средств: резьбовое соединение плюсового провода на стартере может не соответствовать спецификации», — рассказали в Росстандарте.

    На всех автомобилях его проверят и при необходимости бесплатно откорректируют.

    Компания «Тойота Мотор» отозвала 82 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota LC200, которые были проданы в период с 31 января 2013 года, для ремонта.

    Как объяснили специалисты, эти машины были оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем. Есть опасность, что со временем они растрескаются.

    «При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию», — уточнили эксперты.

    Владельцы транспортных средств должны были предоставить их в ближайший дилерский центр, где произведут бесплатную замену форсунков.