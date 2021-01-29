Более 82 тысяч машин Lexus и Toyota отзовут для ремонта в России

Как объяснили специалисты, эти машины были оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем. Есть опасность, что со временем они растрескаются.

«При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию», — уточнили эксперты.

Отмечается, что представители Lexus и Toyota свяжутся с владельцами автомобилей, которые подпадают под отзыв. Владельцы транспортных средств должны будут предоставить их в ближайший дилерский центр, где произведут бесплатную замену форсунков.

По словам сотрудников «Тойота Мотор», такие мероприятия носят предохранительный характер. Компания делает все возможное для предотвращения потенциально возможной неправильной работы элементов машины.