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    29 января 2021, 14:13

    Более 82 тысяч машин Lexus и Toyota отзовут для ремонта в России

    Полина Петрова

    Компания «Тойота Мотор» отзовет 82 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota LC200, которые были проданы в период с 31 января 2013 года, для ремонта, пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Росстандарта».
    Более 82 тысяч машин Lexus и Toyota отзовут для ремонта в России

    Как объяснили специалисты, эти машины были оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем. Есть опасность, что со временем они растрескаются.

    «При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию», — уточнили эксперты.

    Отмечается, что представители Lexus и Toyota свяжутся с владельцами автомобилей, которые подпадают под отзыв. Владельцы транспортных средств должны будут предоставить их в ближайший дилерский центр, где произведут бесплатную замену форсунков.

    По словам сотрудников «Тойота Мотор», такие мероприятия носят предохранительный характер. Компания делает все возможное для предотвращения потенциально возможной неправильной работы элементов машины.