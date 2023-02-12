Транспорт 12 февраля 2023, 09:29 Российский завод выпустит в Казахстане до тысячи мотоциклов в этом году Ural Motorcycles планирует выпустить в Казахстане до тысячи мотоциклов «Урал» в 2023 году Unsplash

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Единственная в мире компания, выпускающая тяжелые внедорожные мотоциклы с коляской, Ural Motorcycles, планирует выпустить в Казахстане до тысячи мотобайков в 2023 году. Об этом сообщил Sputnik Казахстан.

«Российская компания открыла представительство в Петропавловске в прошлом году. За несколько месяцев здесь собрали более 400 мотоциклов „Урал“», — говорится в сообщении.

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Ural Motorcycles продает мотоциклы с коляской в основном США, Канаде, Европе, Австралии и Японии, добавили в издании.

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Ранее крупнейший производитель легковых автомобилей в России «АвтоВАЗ» запустил предсерийное производство Lada Vesta NG в Тольятти. Уже в марте завод начнет серийный выпуск, и с апреля новые машины появятся в продаже.

Также в этом году в Санкт-Петербурге на базе бывшего завода Nissan будут выпускать семейство Largus.