Транспорт 11 февраля 2023, 08:58 Тольяттинский завод запустил предсерийное производство Lada Vesta NG Правительство Самарской области: АвтоВаз начал предсерийное производство Lada Vesta NG freepik

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Крупнейший производитель легковых автомобилей в России АвтоВаз перенес основное производство Lada Vesta с Ижевска в Тольятти, где накануне состоялся запуск предсерийного производства Lada Vesta NG. Об этом сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

«В пятницу, 10 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АО „АвтоВАЗ“ Максим Соколов на тольяттинской площадке дали старт предсерийного производства Lada Vesta NG», — говорится в сообщении.

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В правительстве области уточнили, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появятся в продаже.

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«В целом, среди задачи завода на 2023 год — не только выпуск LADA Vesta NG в Тольятти, но и запуск производственной площадки в Санкт-Петербурге, возобновление производства семейства Largus, производство опытной партии e-Largus в Ижевске», — добавили власти региона.

Ранее о планах переформировать бывший завод Nissan в Петербурге под выпуск автомобилей Lada заявил гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов.