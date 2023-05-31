Транспорт 31 мая 2023, 12:57 Российский каршеринг «Ситидрайва» пополнили кроссоверами «Москвич 3» Автопарк каршергинга «Ситидрайв» пополнили кроссоверами «Москвич 3» РИА «Новости»

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Автопарк каршеринга «Ситидрайв» пополнили 300 машинами «Москвич 3». Их можно арендовать за десять рублей в минуту, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В течение ближайшего месяца на линию выйдут более тысячи автомобилей отечественной марки. Они будут доступны для жителей не только Москвы, но и Санкт-Петербурга и Сочи», — говорится в сообщении.

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Взять в аренду «Москвич 3» можно поминутно, на три или шесть часов. Свыше взятого тарифа с водителя снимут восемь рублей за каждый дополнительный километр.

Также парк «Ситидрайва» пополнят экологичный электромобиль «Москвич 3е» и обновленная версия Chery Tiggo 7 Pro Max.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» заявило, что с начала года жители России приобрели 35 электрических кроссоверов марки «Москвич 3е», выпущенных на одноименном автомобильном заводе. Благодаря аккумуляторной батарее емкостью 65,7 киловатт-часа полной зарядки аккумулятора хватит для поездки на 410 километров.

Стоимость модели в базовой комплектации составила 3,5 миллиона рублей.