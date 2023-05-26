Общество 26 мая 2023, 09:25 Возрожденный завод «Москвич» за четыре месяца продал 35 отечественных электрокаров «Автостат»: в 2023 году в России купили 35 электрокроссоверов «Москвич 3е» Фото В.Новикова / Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

С начала года жители России приобрели 35 электрических кроссоверов марки «Москвич 3е», выпущенных на одноименном автомобильном заводе. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат» на своем официальном сайте.

Выпуск современных электромобилей начался в декабре 2022 года в Москве на базе модели китайского производителя JAC. Российский серийный образец оборудовали силовой установкой мощностью 193 лошадиных сил. Благодаря аккумуляторной батарее емкостью 65,7 киловатт-часа полной зарядки двигателя хватит для поездки на 410 километров.

Реклама

Стоимость модели «Москвич 3е» в базовой комплектации составила 3,5 миллиона рублей.

За четыре месяца 2023 года в России продали 587 электрокаров отечественного производства. Лидерами продаж стали модели Evolute i-Pro и Evolute i-Joy, выпускаемые на Липецком заводе «Мотоинвест».

Ранее завод «Москвич» объявил о планах поставить три тысячи кроссоверов сервисам такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил».