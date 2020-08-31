Российский истребитель перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Чтобы идентифицировать воздушные цели и не допустить нарушения государственной границы, в небо поднялся российский истребитель Су-27. Его экипаж опознал самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и Гольфстрим» ВВС Швеции, «Челленджер» ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии.

После того как иностранные военные самолеты изменили курс и отвернули от границы РФ, российский Су-27 вернулся на базу. В ведомстве подчеркнули, что весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Сегодня утром над водами Балтийского моря российский Су-27 отогнал от российских границ американский бомбардировщик. Перехват зафиксировали видеокамеры ВВС США.