Появилось видео перехвата российскими Су-27 американского бомбардировщика над Балтикой

Российские истребители Су-27 отогнали бомбардировщик ВВС США B-52 от российской границы. Перехват сняли на видео с борта американского самолета.

На кадрах видно, как российские истребители подлетели к бомбардировщику слева. Один из Су-27 покачал крыльями и продемонстрировал американским летчикам боекомплект. После этого боевые машины ускорились и пролетели над B-52.

Российские военные перехватили американский бомбардировщик над нейтральными водами Балтики 28 августа. Самолет ВВС Соединенных Штатов не нарушил границы России. После маневров Су-27 он развернулся в сторону от государственной границы РФ. Истребители провели полет в соответствии с международными правилами и после операции вернулись на аэродром базирования.

21 августа российский истребитель Су-30СМ перехватил американский самолет-разведчик Boeing RC-135 над Черным морем.