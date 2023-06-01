Транспорт 01 июня 2023, 00:27 Российских производителей обяжут устанавливать на машины антиблокировочные системы тормозов Правительство: оснащение автомобилей ABS станет обязательным с 1 декабря 2023 года РИА «Новости»

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о поэтапном возврате технического регламента в автопроме на период до 1 февраля 2024 года. Об этом сообщил ТАСС.

Сегодня в отрасли действуют смягченные требования к сертификации автомобилей. Их ввели год назад, в мае 2022, из-за проблем с поставками комплектующих. Автоконцернам разрешили выпускать машины всех экологический классов от «Евро 0» до «Евро 5», а также не устанавливать на авто антиблокировочную систему тормозов (ABS). Сейчас правительство решило постепенно отменять эти смягчения.

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Уже с 1 июня выпускаемые в России машины должны быть не ниже экологического стандарта «2». А с 1 декабря вновь обязательной станет установка ABS. А вот ввозить автомобили без кнопки SOS физлица смогут до 1 февраля будущего года.

Ранее «Известия» подсчитали, что время ожидания запчастей для иномарок среднего и премиального классов выросло в России до шести месяцев. Дольше всего ждать приходится электронные блоки, кузова, двигатели в сборе, а также агрегаты трансмиссии.