Транспорт 10 мая 2023, 04:43 Время ожидания импортных запчастей для авто в России выросло до полугода «Известия»: срок ожидания автомобильных запчастей для иномарок увеличился до полугода РИА «Новости»

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Время ожидания запчастей для иномарок среднего и премиального сегмента выросло до полугода в России. В первую очередь, это коснулось электронных блоков, кузовов, двигателей в сборе, а также головок блока цилиндров и агрегатов трансмиссии, написали «Известия».

Проблемы с уникальными запчастями возникли у владельцев Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac. Эксперты рассказали изданию, что сейчас определить точное время доставки запчастей сложно, и оно может составлять от 60 дней до полугода. Запчасти для таких марок, как Audi, BMW, Jaguar, Lexus, Cadillac, поставляются и вовсе плохо, посетовали участники рынка.

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Нехватка деталей и сложности с логистикой отразились на ценах. По сравнению с началом 2022 года стоимость уникальных автозапчастей выросла в два раза. Комплектующие для самых популярных машин массового сегмента — Hyundai Solaris и Kia Rio — подорожали на 14%. Это касается фильтров, дисковых тормозных колодок и других деталей.

Запчасти на иномарки за три последних года подорожали на 19,5%. Особенно это коснулось дефицитных деталей.

«Например, двери багажника для разных моделей подорожали до 80%, а фары для корейской Hyundai — на 47%», — рассказал изданию один из собеседников.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил, что санкции в отношении российских автовладельцев со стороны иностранных автопроизводителей будут лишь ужесточаться. Так он прокомментировал сообщение о том, что автоконцерн Mercedes-Benz отключил водителей из России от сервисов Mercedes me ID и Mercedes me connect.