Транспорт 14 августа 2023, 07:22 Российских дилеров отключили от программного обеспечения Mercedes-Benz и BMW «МБ РУС»: Mercedes, BMW лишили дилеров из России программного обеспечения Pxhere

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Известный немецкий автоконцерн Mercedes-Benz отключил дилеров из России от программного обеспечения. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании «МБ РУС».

Теперь в стране также ограничили доступ к онлайн-системам, при помощи которых специалисты выявляют проблемы в автомобилях и проводят техническое обслуживание.

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«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — сказал дистрибьютер.

Он отметил, что машины продолжат ремонтировать и обслуживать благодаря «накопленному опыту и знаниям». Знакомый с положением дел источник издания раскрыл, что главная проблема сейчас — возросшие сроки ремонта. Причем это касается также и авто марки BMW.

Дилеры делают все возможное, чтобы соблюсти перед своими клиентами гарантийные обязательства. Им помогает обойти ограничения другое программное обеспечение и техника, которую можно приобрести на маркетплейсах.

Mercedes-Benz приостановил свое производство в РФ и поставки автомобилей в страну в марте 2022-го. Осенью того же года он решил вообще уйти с российского рынка. «Автодом» купил активы Mercedes-Benz.