Российские водители чаще превышали разрешенную скорость во время пандемии

Согласно динамике платежей по штрафам, водители платили за превышение скорости в 20−40 километров в час на 133% чаще. Свободные от других автомобилей дороги позволяли лихачам разгоняться. Большинство предпочло оплатить штраф сразу, чтобы отдать только 250 рублей вместо 500.

При этом в первые два месяца ограничений общее число оплаченных штрафов по сравнению прошлыми месяцами года снизилось на 14%. Это говорит о существенном сокращении числа машин на дорогах.

После частичного снятия ограничений в июне и июле в ряде регионов поток платежей по штрафам сократился на 48%. После возвращения автомобильного трафика к своим обычным показателям водители начали управлять машинами аккуратнее.

Пандемия подтолкнула россиян чаще использовать для передвижения именно личный транспорт. Количество поездок на собственных автомобилях выросло до уровня прошлого года. А вот общественный транспорт у граждан теперь не пользуется популярностью. К концу июля сокращение пассажиропотока по сравнению с прошлым годом составило 26,3%. Это говорит о том, что люди стараются избегать социальных контактов.

Ранее Общероссийский народный фронт предложил увеличить штрафы водителям, нарушающим правила дорожного движения. В частности, пересмотреть сумму за превышение скорости. Согласно предложению общественников, лихачу, который превысит разрешенную скорость на 40−60 километров в час, придется заплатить 2,5 тысячи рублей.