Штрафы для российских водителей предложили увеличить

Общественники считают, что нарушивших правила водителей наказывают недостаточно жестко. Они предложили увеличить размер некоторых штрафов за неправильную езду на авто. Например, за проезд на красный свет хотят наказывать на пять тысяч рублей, а не на тысячу.

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал, что за увеличение суммы штрафов выступают в Общероссийском народном фронте. Авторы идеи предлагают наказывать автомобилистов на пять тысяч рублей за установку заведомо подложных номеров. Сейчас штраф за это нарушение составляет две тысячи рублей.

Если водитель проехал на красный свет, то ему стоит выписать штраф на пять тысяч, считают общественники. Пока нарушителей обязывают выплачивать по тысяче рублей. На пять тысяч рублей хотят наказывать и велосипедистов, которые ездят в нетрезвом виде.

«За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода», — привело РИА «Новости» слова Шкуматова.

Но это еще не все инициативы. Просят пересмотреть размер штрафов и за превышение скорости. Если водитель превысил скорость на 40-60 километров в час, то с него хотят брать две с половиной тысячи рублей. Сейчас за это нарушение выписывают штраф на 500 рублей.

При превышении скорости на более чем 60% штраф составит пять тысяч рублей. Такого автомобилиста могут и вовсе лишить прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение придется отдать уже 15 тысяч рублей.