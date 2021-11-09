В России задумались над запуском системы проверки QR-кодов на транспорте. Мера может коснуться в том числе авиации и железной дороги. Введут ее или нет, зависит от эпидемической ситуации в стране.

Технические возможности проверки у пассажиров QR-кодов, которые подтверждают иммунный статус и отсутствие заражения коронавирусом, начали обсуждать в профильных министерствах и транспортных компаниях. Об этом сообщил РБК со ссылкой на несколько источников.

«Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте», — отметил представитель одного из профильных ведомств.

По его словам, такую возможность рассмотрят при ухудшении эпидемической ситуации. В транспортной отрасли подтвердили сбор предложений от федеральных структур, Госдумы и Совфеда. Завершить их намереваются к 15 ноября, после чего — принять решение.

Сам факт дискуссии в правительстве о введении QR-кодов подтвердили в РЖД, заметив, что окончательной позиции по мере нет.

Последнее слово, скорее всего, останется за оперативным штабом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже отвел ему эту прерогативу. Один из сценариев предполагает постепенное внедрение кодов на транспорте. Начнут его с авиации после новогодних праздников.