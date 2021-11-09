Собянин заявил об улучшении эпидемической ситуации в Москве

Москва вернулась к обычной жизни после длинных каникул, но при этом сохранила часть ограничений. По итогам этой недели власти российской столицы примут решение по дальнейшим мерам. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что за неделю количество новых случаев заражений коронавирусом в городе снизилось на 15%. Также на 4% стало меньше госпитализаций.

«Все это говорит о том, что процесс распространения коронавирусной инфекции замедлился. Но мы не должны сложить руки и только смотреть за ситуацией. Надо дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшилась», — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал, что за последнюю неделю первый компонент вакцины от коронавируса поставили 100 тысяч москвичей. Такое же количество горожан записалось на прививку. Также в городе увеличили возможность раннего выявления инфекции. Услугами экспресс-теста могут воспользоваться посетители крупных торговых центров, МФЦ, загруженных станций метро и МЦК.

«Эффективность этой меры неплохая — около 5% выявляемость заболевания. Причем наблюдение за теми, кто заболел, то есть у кого заболевания были выявлены, показывает, что это не бессимптомное. Как правило, эти люди в дальнейшем начинают уже серьезно болеть», — поделился Собянин.

В городе сохраняются введенные ранее ограничения. На дистанционной работе должны оставаться не менее 30% сотрудников. Жители с хроническими заболеваниями и старше 60 лет остаются в самоизоляции.

При посещении театров и музеев действует система QR-кодов. Пока власти наблюдают за тем, как работает эта система и насколько ее нужно совершенствовать.

Собянин подчеркнул, что наступившая неделя для Москвы станет решающей. В зависимости от развития эпидемической ситуации власти города будут принимать дальнейшие решения. Но пока сохраняется надежда, что все идет к стабилизации.

По данным оперативного штаба, в Москве за минувшие сутки выявили 5287 случаев заражения коронавирусом. В больницы попали 1437 человек, в реанимации находятся 735 пациентов. За сутки умерли 95 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Полностью вылечились и выздоровели 7257 пациентов.