Путешествия 02 мая 2023, 23:52 Цены на авиабилеты по России вырастут летом на 10% Глава Минэкономразвития Решетников: цены на летние авиаперелеты по России вырастут на 10% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Цены на авиабилеты в этот летний сезон вырастут по сравнению с 2022 годом. Но количество перелетов также увеличится. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещани и с российским главой Владимиром Путиным.

«Цены на авиабилеты на лето этого года — рост 10% по сравнению с ценами годом ранее. На 5% ожидаем рост туристического потока», — сказал глава ведомства.

Реклама

Ранее, в апреле, на совещании по подготовке к турсезону Решетников призвал авиакомпании зарабатывать за счет доступности перелетов, а не путем продажи мест за огромные деньги.

При этом в январе повышение тарифов на перевозки анонсировал крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот». Рост цен в компании объяснили инфляцией.

Подорожание билетов на 15-30% допустил и замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. По его словам, это может быть связано с уменьшением объемов субсидирования.