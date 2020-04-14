Россияне стали реже пользоваться такси. Но водители нашли способ заработать

Таксомоторные компании оказались в сложном положении из-за пандемии коронавируса. Спрос на их услуги сильно упал, но они находят другие способы заработать. Об этом «360» и том, как еще можно помочь этому бизнесу, рассказали представители отрасли.

«Безусловно, мы видим сокращение спроса на такси, потому что поездки в аэропорты и на вокзалы, в торговые и бизнес-центры, в развлекательные зоны и в образовательные учреждения либо практически прекратились, либо резко сокращаются», — заявила представитель «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова.

Она отметила, что такое положение дел сложилось и в других странах. Люди остаются дома и минимизируют свои передвижения по городу. Тем не менее без работы водители все же не остаются. Многие люди стали заказывать доставку продуктов или других товаров на дом.

Планируем инвестировать в развитие и маркетинг направления доставки, поскольку оно может стать драйвером роста отрасли такси и стимулировать рост поездок и заработка водителей Наталья Рожкова.

По ее словам, сервис уже сотрудничает с крупными продуктовыми сетями по доставке продуктов на дом.

Другой участник рынка — Богдан Коношенко. Он является генеральным директором ООО «Евротранссервис», председателем Московской торгово-промышленной палаты (МТПП). Коношенко в разговоре с «360» сообщил, что водители «Евротранссервиса» также переключились на доставку.

«Где-то эта такая социальная история, где-то чисто коммерческая — доставка еды, доставка лекарств, доставка врачей», — добавил он.

По его словам, в сложившейся ситуации отрасли нужна поддержка государства.

Комитет Торгово-промышленной палаты вносит свои предложения по выходу из этой ситуации. Они связаны не только с какими-то субсидиями. Мы обращались с просьбой дать нам бесплатную стоянку Богдан Коношенко.

Коношенко считает, что 20-минутная бесплатная стоянка очень помогла бы таксистам. За это время они успеют доставить заказ и поехать дальше. Собеседник «360» рассказал и о том, что таксомоторные компании сейчас пытаются передоговариваться с лизинговыми компаниями об отсрочке платежей.

«На сегодняшний день выручка упала у всех и сама по себе выручка не позволяет компаниям в полном объеме осуществлять эти платежки», — отметил Коношенко.

В сложившейся ситуации нужно говорить о реструктуризации задолженности. В частности, на несколько месяцев можно сократить платежи, а потом продлить срок действия лизингового договора.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московские таксомоторные компании написали письмо на имя мэра столицы Сергея Собянина. Документ подписали порядка 40 руководителей организаций и ИП. В нем они просят у столичных властей финансовой поддержки из-за падения спроса на их услуги.