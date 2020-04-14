Московские таксисты предупредили о риске разорения

Владельцы таксомоторных компаний подготовили письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина. Его подписали порядка 40 руководителей организаций и ИП. Подлинность документа подтвердили трое подписантов. Письмо планируется опубликовать во вторник 14 апреля (в этот же день оригинал передадут в московскую мэрию).

Как утверждают владельцы таксопарков, за последние две недели на фоне введения в столице режима повышенной готовности спрос на услуги такси рухнул на 80-90%. Таким образом простаивает до 60% автомобилей.

В обращении говорится, что без поддержки большая часть таксомоторных компаний прекратит свое существование, парк автомобилей изымут лизинговые компании (эти процессы уже идут), а водители потеряют работу.

Предприниматели просят досрочно выплатить субсидии по лизингу, раздать им сертификаты форс-мажора и снизить комиссию агрегаторов до символических 5%.

При этом эксперты считают, что банкротства значительного числа финансово слабых компаний неизбежны, но, как они отмечают, после снятия ограничений рынок быстро восстановится.

Накануне стало известно, что московские такси смогут проверять наличие пропуска у пассажира в момент заказа машины. Такая опция проверки цифрового кода будет включена в приложения сервисов. Столичные власти рассчитывают, что сервисы успеют интегрировать эту функцию в свои приложения до 15 апреля.