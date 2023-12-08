Общество 08 декабря 2023, 09:15 Водителям в России запретят превышать среднюю скорость на дороге между камерами Минтранс России доработал поправки к ПДД для борьбы с «эффектом кенгуру» РИА «Новости»

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Россиянам запретят превышать среднюю скорость движения на автомобиле между несколькими камерами. Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) для борьбы с «эффектом кенгуру» доработал Минтранс России и готовит их к согласованию. Об этом сообщил «Коммерсант».

Новую редакцию поправок к ПДД, которая вводит термин «средняя скорость» и запрет ее превышения, разместили на Федеральном портале проектов правовых нормативных актов.

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Ведомство предлагает ввести поправки с 1 сентября 2024 года. Проект уже поддержали Минэкономики России и руководство регионов. Следующий этап — внесение поправок к КоАП со штрафами за превышение средней скорости между несколькими камерами.

Сотрудники ГИБДД перестали штрафовать водителей за превышение средней скорости в 2021 году. Ее рассчитывали на основе времени, потраченного на путь между камерами.

С 1 декабря водителей в России начали штрафовать за езду на летней резине. Нарушители заплатят 500 рублей.