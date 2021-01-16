Россияне смогут покупать поддержанные машины через сайт госуслуг

В мае 2021 года россияне смогут через госуслуги в электронном виде оформить договор купли-продажи поддержанных автомобилей. Это будет не только удобно, но и безопасно. Об этом рассказал директор по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto Светлана Гамзатова.

«Преимущество электронного оформления для владельцев автомобилей с пробегом и их потенциальных покупателей в том, что еще до покупки пользователь портала сможет ознакомиться с техническими характеристиками и историей эксплуатации автомобиля», — передает ее слова агентство «Прайм».

По ее словам, на сайте будет указано количество владельцев или имеющиеся ограничения судебных приставов. Также через госуслуги можно будет узнать, находится ли машина в розыске или в залоге. Нововведение должно появиться в мае 2021 года.

Помимо этого, будет упрощенно взаимоотношение между покупателем и продавцом поддержанных машин. Во-первых, будет сэкономлено время на заполнение договора и визит в ГИБДД. А еще исчезнет проблема со штрафами, когда их получает новый владелец, а квитанции приходят на адрес прошлого собственника.

Ранее эксперты рассказали, что в январе новые машины подорожали на 2-3%. Также ползут вверх и цены на подержанные автомобили.