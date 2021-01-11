Новые машины подорожали на 2-3% за неполные две недели 2021 года, ползут вверх и цены на подержанные автомобили. Прогнозировать, будет ли в ближайшее время снижение стоимости потребительского транспорта, очень сложно, но автоэксперты уверены, что покупать машину «впрок» точно не стоит.

Автомобили 2021 года выпуска уже успели подорожать на несколько процентов, выяснило издание «Коммерсант». В среднем рост цен во всех сегментах эксперты авторынка оценивают в 2-3%.

Нестабильный прогноз

По мнению автомобильного журналиста, ведущего автомобильных программ радиостанции «Авторадио» Петра Баканова, два основных фактора — колебание курса валют и возможное повышение утилизационного сбора в 2021 году на все машины.

При этом цены на авто растут каждый год, но обычно в предновогодний период дилеры предлагают покупателям серьезные скидки, чтобы распродать старые модели.

«У нас с 2014 года постоянно наблюдается рост цен, и фактически машины в цене выросли чуть ли не на 60%», — объяснил Баканов.

В 2020-м из-за пандемии коронавируса, по словам эксперта, был дефицит, продавцы подняли цены, но покупательская способность населения не повысилась. Так что до сих пор на складах осталось достаточно много прошлогодних машин. Однако к весне, по его мнению, ситуация может наладиться.

«В связи с нестабильностью цен стоимость росла. Сейчас, по сути, дилеры все еще распродают складские запасы прошлого года, поставки новых машин, скорее всего, будут к весне. И бум, который сейчас возник, наверное, прекратится, снова начнется борьба за клиента», — говорит Баканов.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов настроен не так оптимистично. Он уверен, что в дальнейшем автомобили будут только дорожать, а ни на какое снижение цен рассчитывать не стоит.

«Я предполагаю, что к лету у нас будет рост чуть ли не 20% в цене. Ничего не понизится, когда цены на автомобили заметно упадут, я готов голым по Невскому проспекту пробежать», — заявил он.

На рынке подержанных автомобилей ценник тоже пошел вверх. Баканов объяснил это тем, что дефицит машин в автосалонах привлек большее количество потребителей к выбору бывшего в употреблении транспорта, рынок вторички вышел на первый план для покупателя со средним достатком.

«Сейчас средний прайс на машину на вторичке находится на уровне 550 тысяч рублей, это цена новой Lada Granta с автоматом, а то и на механике. За прошлый год рынок вырос на 10%, есть риск, что и в новом году он также вырастет», — сказал эксперт.

Что покупать — и стоит ли?

При этом и Баканов, и Попов считают, что покупать автомобиль сейчас стоит только в том случае, если покупка давно была запланирована, а без нее обойтись совсем нельзя. Попов отметил, что сейчас экономическая целесообразность вложения денег в автомобиль существенно снизилась.

«Как средство вложения денег, я считаю, автомобиль — не очень хорошая история, потому что по внутренним договоренностям как только машину купили, она тут же теряет в цене около 15%. В условиях, когда экономика находится в тяжелейшем состоянии, имея такой экономический показатель, как стоимость владения, то есть во сколько обойдутся расходы на машину, приобретать автомобиль нужно только тогда, когда без него совсем никак», — уверен он.

Оба эксперта также уверены, что при возможности стоит приобретать именно новую машину, так как потом ее проще будет продать и купить что-то на замену. Баканов отметил, что он на месте потенциальных покупателей повременил бы с покупкой до весны. Тогда, по его мнению, должна прийти поставка свежих моделей, морально устареют они только через год, когда автомобили 2020 года уже к весне пройдут этот этап.

«По весне, если что-то останется [из старых нераспроданных линеек], будет больше шансов получить скидку или какое-то выгодное предложение. Нужно идти к дилеру и пытаться с ним торговаться, ломать его на дополнительные фишки, например комплект резины, сигнализацию, коврики… И так в нескольких салонах, а потом выбирать того дилера, который даст самое выгодное предложение», — уверен он.

Среди подержанных автомобилей, считает Баканов, лучше выбирать те, что не старше четырех-пяти лет и с пробегом не более 100 тысяч километров.

«Я бы покупал подержанные машины у частников, а не у автосалона, и чтобы у нее был один владелец. Желательно до 100 тысяч пробега, потому что после 150 тысяч километров возникают „старческие“ проблемы. Но главное — это техническое состояние, конечно», — добавил он.

Из марок и моделей Баканов советует присматриваться к машинам масс-маркета — Hyundai, Kia, Renault, даже новые модели АвтоВАЗа. Дмитрий Попов тоже не приверженец люксовых брендов: для среднего класса, уверен он, более актуален тот автомобиль, который выживает в более тяжелых условиях.

«А это Renault Logan, Sandera и вся эта линейка. Она дубовая, сделана топором и никогда не ломается. А в погоне за красотой проиграете все на свете», — заключил эксперт.