Россияне, не получившие услуги в ГИБДД из-за сбоя, смогут сделать это 19 декабря

Работа информационных систем ГИБДД в субботу приостановлена из-за технического сбоя. Все, кто из-за неполадок не смог получить государственные услуги, смогут сделать это в воскресенье, 19 декабря. Об этом написали на сайте «МВД Медиа».

Специалисты устраняют последствия технического сбоя. Из-за неполадок было приостановлено оказание услуг, в частности по постановке автомобилей на учет и выдаче водительских прав. Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил регистрации ТС будут принимать с учетом возникших проблем в работе системы. При этом сбой не повлиял на оказание административных услуг, не связанных с работой системы.

В воскресенье, после устранения неполадок, сотрудники ГИБДД во всех регионах проведут прием людей в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах. А те, кто был записан на 18 декабря, но из-за технических проблем не смог воспользоваться платежными документами, оплаченными со скидкой 30%, получат возможность использовать их в последующие дни.

Ранее о сбое в работе системы ГИБДД сообщили жители Санкт-Петербурга.