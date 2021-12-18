Масштабный сбой произошел в информационной системе экзаменационных отделений ГИБДД

Масштабный сбой зафиксирован в информационной системе Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений ГИБДД. Сначала это заметили в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на читателей.

«Люди с утра стояли в очередях. Сегодня ничего сделать не смогли. Сказали попробовать прийти завтра», — рассказал один из них.

Еще один отметил, что столкнулся с неработающей Федеральной информационной системой. Всех посетителей отделений попросил прийти в другой день, уточнил он.

Сотрудники также подтвердили происшествие. Они рассказали, что не могут внести документы в систему по техническим причинам.

Уточняется, что сбой зафиксировано по всей России, в том числе в Москве, в Красноярском крае и в Новосибирске. Когда все придет в норму, пока неизвестно.