Транспорт 06 января 2024, 22:00 Россияне начнут по-новому сдавать экзамены на водительские права Новые правила сдачи экзаменов на права вступят в силу с 1 апреля РИА «Новости»

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Обновленный регламент сдачи экзаменов на водительские права вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Проект приказа разработало Министерство внутренних дел РФ, сообщило РИА «Новости».

Согласно новым правилам, число штрафных баллов увеличат с пяти до семи, при наборе которых выставляется оценка «не сдал». Также расширился перечень причин для отказа в допуске к экзаменам.

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Например, лица, которые имеют административное наказание за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, будут ждать истечения срока данного наказания.

Экзамен или выдачу водительских прав могут приостановить, если в процессе истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилями.

Положение о лишении водительских прав россиян, которые не явились по повестке в военкомат, разработали в России в июне 2023 года. Решение об ограничении действия водительского удостоверения сначала поступит в единый реестр воинского учета, а потом в информационную систему ГИБДД.