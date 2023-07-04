Общество 04 июля 2023, 18:05 Правила лишения уклонистов водительских прав утвердили в России МВД России утвердило правила лишения водительских прав россиян за неявку в военкомат РИА «Новости»

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Неявка по повестке в военкомат обернется для россиян лишением водительских прав. Приказ об этом выпустило МВД России. Текст документа опубликовала «Российская газета».

Решение об ограничении действия водительского удостоверения сначала поступает в единый реестр воинского учета, а спустя сутки — в федеральную информационную систему ГИБДД. После этого уклонист не сможет садиться за руль.

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Срок отмены ограничения также наступает в течение суток после внесения изменений в реестр воинского учета. Приказ вступит в силу 11 июля 2023 года.

В пояснительной записке говорится, что ограничение действия водительских прав наступит, если военнообязанный не придет в военкомат в течение 20 дней от даты, указанной в повестке.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра военнообязанных в середине апреля. Документ предусматривает, что сообщения о явке останутся в письменной форме, но их продублируют в электронном виде на «Госуслугах».

Врученной повестка станет считаться в момент размещения в личном кабинете портала. За неявку, кроме ограничения в праве на управление автомобилем, также предусмотрены запрет на выезд за границу, сделки с недвижимостью и другие нормы.