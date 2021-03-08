Россиянам назвали условия для возврата автомобиля в салон

Вернуть автомобиль в салон после покупки можно, как и любой товар, но для этого необходимо соблюсти ряд норм и требований. При этом сдать обратно можно даже машину с пробегом, хотя и не во всех случаях.

Купленный автомобиль можно сдать обратно в автосалон в течение 15 дней, если в нем выявлены технические недостатки, например, нестабильная работа двигателя, нечеткое рулевое управление, отсутствие шумоизоляции, рассказал руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников в беседе с агентством «Прайм». Но если клиенту перестал нравиться цвет или обшивка салона, вернуть машину нельзя.

После 15 дней эксплуатации вернуть можно машину, если у нее обнаружен значительный недостаток, требуется длительный или слишком частый ремонт. Обнаруженные в машине неполадки обязательно должны быть документально зафиксированы экспертом.

В документе должно быть прописано, что выявленные недостатки произошли не по вине владельца, иначе это будет трактоваться как неправильная эксплуатация, и никаких выплат за это не предусмотрено, указал Решетников.

По его словам, в некоторых случаях можно даже вернуть машину с пробегом. Для этого необходимо доказать, что поломка уже была до продажи авто.

Выгодно купить новый автомобиль можно с помощью торга в автосалоне. При этом не стоит соглашаться на различные дополнительные опции. При покупке подержанной машины можно воспользоваться сразу несколькими вариантами экономии денег, рассказал «360» автоэксперт Вячеслав Субботин.