Россиянам рассказали, как купить автомобиль по самой выгодной цене

Выгодно купить новый автомобиль можно с помощью торга в автосалоне. При этом не стоит соглашаться на различные дополнительные опции. При покупке подержанной машины можно воспользоваться сразу несколькими вариантами экономии денег, рассказал «360» автоэксперт Вячеслав Субботин.

«С новым автомобилем не так много вариантов, чтобы выгодно его купить, но тем не менее они есть. Прежде всего нужно найти тот автомобиль, который нравится, и желательно пару альтернативных. Один из самых лучших способов — изучать цены. Посмотреть, где предлагают лучшие цены, туда и стоит звонить», — пояснил Субботин.

Он добавил, что не стоит идти в так называемые автомобильные салоны второго и третьего эшелона, так как там 100% обманут. Эксперт посоветовал покупать машины у известных дилеров, которые себя уже зарекомендовали. При этом он порекомендовал позвонить в несколько салонов, поторговаться и остановиться на двух дилерах.

«У кого-то выигрываешь в цене. Звонишь в салон, где тебе тоже нравится и устраиваешь между ними определенную конкурентную борьбу. Говоришь: „Я к вам приеду, если вы мне сделаете вот такую цену, потому что в том салоне я точно куплю за указанную цену“», — рассказал Субботин.

Как правило, с дилерами удается договориться о приемлемой стоимости машины. При этом необходимо быть психологически устойчивым. Сотрудники автосалонов всегда начинают предлагать клиентам всевозможные опции и комплексации авто.

«Вот нужно стоять на своем. Выбрал — стой на своем и не поддавайся. Уговоры так потрясающе действуют, что цена в итоге увеличивается на 100 — 200 тысяч рублей, а то и на 300 тысяч», — предупредил автоэксперт.

Он подчеркнул, что при покупке подержанной машины можно использовать множество способов, чтобы сбить цену. Но для этого необходимо хорошо разбираться в автомобилях. Перед покупкой стоит узнать историю машины, на основе которой можно начать торговаться. Также Субботин отметил, что не стоит общаться с перекупщиками.

«При очных встречах нужно внимательно изучать автомобиль. Возьмите с собой обычный толщиномер. Он покажет: красили автомобиль или нет, битый он или не битый. Лучше брать машину с выцветшей краской, но лишь бы она была „родная“», — заявил автоэксперт.

Он пояснил, что новая краска или шпаклевка могут быть основанием для снижения цены. После осмотра машины нужно проехать на ней по неровной дороге. Можно обратить внимание на состояние тормозных дисков, подвески и фар. На проблемах технического состояния автомобиля тоже можно хорошо поторговаться. По словам Субботина, чтобы сэкономить на аксессуарах для машины, не нужно покупать их у официальных дилеров. Качественные товары можно всегда заказать в интернете.