Россиянам дали советы по подготовке машины к весне

Если в зимний период автомобиль используется не часто, то необходимо подготовить его к выездам весной. Для этого нужно «выгуливать» свою машину, заявил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.

«Для автомобиля в летний период нет ничего плохого, если он ездит немного. Если в зимний период машина мало ездит, то всегда возникает вопрос с прогревом. Тут желательно раз в две недели выехать на дорогу и проехать там 10–12 километров со скоростью порядка 90 километров в час», — привело слова Зиманова радио Sputnik.

Эксперт отметил, что немного другие правила действуют для машин, которые стоят в гараже на протяжении всей зимы. В этом случае поддержать технику в рабочем состоянии поможет периодическое нажимание на педали.

«Желательно раз в полтора-два месяца приходить в гараж и нажимать на педали, чтобы резиновые элементы, которые есть в гидравлическом приводе тормозов и сцепления, смазывались», — пояснил Зиманов.

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