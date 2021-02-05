Nissan представил обновленный Pathfinder

Машину оснастили трехсекционной решеткой радиатора и передними фарами С-образной формы. Крыша кузова получила обтекаемые очертания. Дизайн двери багажника напомнил первые модели Pathfinder, на нее нанесли матовую надпись крупным шрифтом с названием модели.

В салоне разместятся восемь человек, это возможно благодаря установленному трехместному дивану.

Центральную панель оснастили дисплеем мультимедийного комплекса. Pathfinder предлагает беспроводную зарядку смартфона, точку доступа Wi-Fi, круговые камеры, навигатор и аудиосистему.

В России автомобиль выйдет на рынок в этом году.