Транспорт 24 декабря 2022, 03:51 Россиян предупредили о новых госпошлинах для водителей с 2023 года Юрист Шарков: госпошлина за допуск машин к перевозке опасных грузов появится с 1 января Pxhere

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С 1 января 2023 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс. Нововведения предполагают как появление новых пошлин, так и увеличение размера некоторых уже действующих, рассказал управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков в беседе с агентством «Прайм».

За выдачу разрешения на изменение конструкции колесного транспортного средства с 2023 года водителям нужно будет заплатить 1000 рублей. Допуск транспорта к перевозке опасных грузов обойдется автомобилистам в 1500 рублей, его продление будет стоить 1000 рублей.

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Также до 1000 рублей вырастет пошлина за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией. Такой документ нужен тем водителям, чей автомобиль собран самостоятельно или ввезен из-за границы. Также документ понадобится в случае, если вносились серьезные изменения в заводскую конструкцию машины.

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