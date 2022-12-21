Эксклюзив 21 декабря 2022, 16:31 🚗 Покупка машины в 2023 году. На что обратить внимание будущим автовладельцам Автоэксперт Моржаретто: в качестве вложения покупать машину в 2023 году не стоит РИА «Новости»

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В уходящем году многие россияне по разным причинам решили отложить покупку машины. В преддверии 2023-го возник вопрос: что будет с ценами на авто и стоит ли приобретать их в ближайшие месяцы? Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал «360», в каком случае следует купить машину в нынешних условиях, а в каком — лучше воздержаться от такой траты денег.

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Далее — прямая речь.

Опасения россиян

Люди сейчас плохо понимают экономическую ситуацию в стране. Будет завтра работа или нет, будут столько же платить или нет, какой будет курс — к сожалению, мы этого сейчас не знаем.

Россияне в принципе отказываются от крупных покупок, это касается не только автомобилей. Все переносят это на неопределенный срок, думая: «Вот сейчас посмотрю, как ситуация сложится, а потом буду принимать решение».

Действительно, страшно взять автомобиль или квартиру в ипотеку, а тут — бабах! — и работы такой замечательной не будет. Это такой тип потребления в случае экономической и политической непонятной ситуации, свойственный любой стране, нашей в том числе.

РИА «Новости»

Цены на авто в 2023-м

Не думаю, что в следующем году цены на автомобили снизятся. Для этого нет никаких предпосылок, если только не будет серьезной конкуренции на рынке. А ее могут обеспечить исключительно китайские производители между собой. Они и так дают серьезные скидки при покупке машин.

В 2023-м ожидается появление целого ряда новых моделей, в первую очередь от китайских производителей. Будут новые марки. Конкурируя между собой, они, наверное, в некотором смысле добьются снижения цен на свою продукцию.

Надо понимать, что сегодня китайцы работают в сегменте «два миллиона плюс». В самом низком ценовом сегменте есть только дешевые модели, но там никакого снижения цен не ожидается.

Производство Lada Largus / РИА «Новости»

Может быть, на российский рынок придут иранцы. Но это сложный вопрос, поскольку они будут конкурентоспособны в России только в том случае, если освоят здесь производство. Иначе успеха не возымеют: пошлины, НДС, акцизы, сборы — все это серьезно повышает стоимость автомобиля.

Они работают, как и АвтоВАЗ, в бюджетном классе. Если вам привезут еще одну Lada под другим названием, но по цене в полтора-два раза дороже, выберете ли вы ее? Нет, конечно.

Какую машину купить в 2023 году

Советовать машину сейчас сложно. Из российских авто выпускает только три модели на АвтоВАЗе. И работает УАЗ. Все эти модели выпускают в упрощенном виде — без антиблокировочной системы (АБС) и ряда других электронных систем.

Если нужна машина, можно купить, конечно, тем более есть программа льготного автокредитования. Если подороже хотите, еще есть остатки машины других иностранных концертов, которые завозили раньше. И что-то ввозят по параллельному импорту. Но это, как правило, очень дорогие модели.

Дальше — достаточно большой выбор китайских моделей, но тут каждый решает сам.

Автомобиль Geely — одной из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний

Думаю, китайцы сильно поднялись по качеству и там есть что выбрать. Стали лучше по своим характеристикам. Но их цена уже условно от двух миллионов.

Если человеку нужна машина, нужно покупать. Если нет, то просто в качестве вложения денег приобретать не стоит, конечно. Если есть достаточно «свежая» машина, которая хорошо ездит, смысла менять ее не вижу. Вот у меня — трехлетка, она меня устраивает.