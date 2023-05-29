Транспорт 29 мая 2023, 23:37 Россиян предупредили о грядущем подорожании автомобилей Автосалоны проинформировали о грядущем росте цен на ввозимые в страну машины Erik Mclean / Unsplash

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Осенью 2023 года в салонах закончатся автомобили, закупленные по выгодному курсу валюты, рассказали представители отрасли изданию Autonews. С учетом «ослабленного» рубля цены на иномарки в скором времени изменятся. На покупке большинства моделей машин сэкономить не удастся.

Представители салона BMW признались, что продаваемые раньше за 15-20 миллионов рублей автомобили гарантированно прибавят в цене. Более дешевые модели ввозить в страну с учетом стоимости транспортировки невыгодно уже сейчас.

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В шоуруме Hyundai оказались автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Представитель салона рассказал, что машины ввозили через ОАЭ и Казахстан, но когда в этих странах поняли, что на перепродаже можно заработать, цены стремительно взлетели вверх. Теперь дилер собирается продавать машины китайского производства. О подорожании на машины предупредили и представители автопрома из КНР.

Ранее автоэксперт Кирилл Минкин призвал россиян покупать машины в Китае. По его словам, там приобретение транспортного средства обойдется дешевле.