Транспорт 25 мая 2023, 17:43 Автоэксперт Минкин порекомендовал россиянам покупать машины в Китае

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Заместитель руководителя отдела СБКТС компании «ПромМаш Тест» Кирилл Минкин в разговоре с изданием РИАМО рассказал автомобилистам, что сейчас машины в Китае стоят заметно дешевле, чем в России.

Кроме того, преимущество покупки транспортного средства в КНР заключается в том, что там гораздо больший выбор.

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«Дело в том, что официальные дилеры китайских марок ввозят новые автомобили партиями и оформляют одобрение типа транспортного средства, а стоимость оформления этого документа составляет несколько миллионов рублей», — процитировало АБН Минкина.

Кроме того, цены в Китае формируются жесткой конкуренцией.