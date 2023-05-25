25 мая 2023, 17:43
Автоэксперт Минкин порекомендовал россиянам покупать машины в Китае
Заместитель руководителя отдела СБКТС компании «ПромМаш Тест» Кирилл Минкин в разговоре с изданием РИАМО рассказал автомобилистам, что сейчас машины в Китае стоят заметно дешевле, чем в России.
Кроме того, преимущество покупки транспортного средства в КНР заключается в том, что там гораздо больший выбор.
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«Дело в том, что официальные дилеры китайских марок ввозят новые автомобили партиями и оформляют одобрение типа транспортного средства, а стоимость оформления этого документа составляет несколько миллионов рублей», — процитировало АБН Минкина.
Кроме того, цены в Китае формируются жесткой конкуренцией.
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