Транспорт 16 мая 2023, 05:04 Россиян предупредили о грядущем дефиците таксистов РБК: пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков с 1 сентября РИА «Новости»

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Пользователи такси могут столкнуться с нехваткой перевозчиков после 1 сентября из-за новых требований. «Закон о такси» предполагает создание в каждом регионе трех реестров: служба заказа, перевозчики и легковые такси, сообщил РБК.

Собирать и обрабатывать сведения из реестров должна федеральная государственная информационная система легковых такси. Оператором будет Минтранс.

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Однако пока таких реестров нет нигде, кроме Москвы, из-за отсутствия денег в региональных бюджетах и технической базы. И так как с 1 сентября агрегатор не сможет передавать заказы водителям, пассажир не сможет вызвать такси.

В связи с этим «Общероссийское объединение пассажиров» обратилось к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку с просьбой перенести вступление поправок в силу на год — до 1 сентября 2024 года.

Объединение отметило, что сама государственная информационная система легковых такси не введена в эксплуатацию. И ее использование в регионах технически невозможно. Ее возможности позволят за один год обработать только 50 тысяч записей о перевозчиках, тогда как только на конец 2021 года в стране числилось более 400 тысяч выданных разрешений.

Ранее сообщалось, что для сотрудников ФСБ откроют круглосуточный доступ к системам служб вызова машин, работающих онлайн. Такой подход поможет упростить раскрытие преступлений.