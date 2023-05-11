Власть 11 мая 2023, 18:06 Доступ к базам данных таксистов упростят для сотрудников ФСБ Упрощенный доступ к базам данных таксистов для ФСБ поможет раскрывать преступления

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Для сотрудников ФСБ откроют круглосуточный доступ к системам служб вызова машин, работающих онлайн. Такой подход поможет упростить раскрытие преступлений. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный поддержал данную инициативу. По словам специалиста, это поможет защитить жителей страны, предупредить преступления и свести к минимуму эти последствия.

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«Очень важно сегодня обеспечить безопасность граждан, поэтому все инициативы, которые помогут специальным ведомствам получать информацию и предотвращать преступления и террористические акты, безусловно, нужны», — отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.