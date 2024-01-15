Транспорт 15 января 2024, 13:51 Россия увеличит темп производства отечественных самолетов Мишустин: в ближайшие шесть лет в РФ построят более 600 отечественных лайнеров РИА «Новости»

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В России в ближайшие шесть лет построят более 600 самолетов, которые состоят полностью из отечественных компонентов. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

По его словам, для реализации этой задачи кабмин уже утвердил комплексную программу по производству двигателей и всех необходимых приборов.

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«Средства Фонда национального благосостояния разрешили использовать для финансирования программы. На такие цели на возвратной основе можно привлечь свыше 280 миллиардов рублей», — сказал премьер-министр.

Мишустин также отметил, что документ предусматривает проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, увеличение заводских мощностей и техническое перевооружение предприятий, в том числе создание электронной компонентной базы и новых материалов.

Глава правительства подчеркнул, что в России в течение следующих шести лет построят свыше 600 полностью отечественных самолетов.

«Основу авиационного парка составят флагманские МС-21 и Superjet. Линейку дополнят сверхнадежные Ту-214 и региональные Ил-114, а также Ил-96-300», — заключил он.

Ранее стали известны характеристики новых пассажирских самолетов Ту-214.