15 января 2024, 13:51
Россия увеличит темп производства отечественных самолетов
Мишустин: в ближайшие шесть лет в РФ построят более 600 отечественных лайнеров
В России в ближайшие шесть лет построят более 600 самолетов, которые состоят полностью из отечественных компонентов. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
По его словам, для реализации этой задачи кабмин уже утвердил комплексную программу по производству двигателей и всех необходимых приборов.
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«Средства Фонда национального благосостояния разрешили использовать для финансирования программы. На такие цели на возвратной основе можно привлечь свыше 280 миллиардов рублей», — сказал премьер-министр.
Мишустин также отметил, что документ предусматривает проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, увеличение заводских мощностей и техническое перевооружение предприятий, в том числе создание электронной компонентной базы и новых материалов.
Глава правительства подчеркнул, что в России в течение следующих шести лет построят свыше 600 полностью отечественных самолетов.
«Основу авиационного парка составят флагманские МС-21 и Superjet. Линейку дополнят сверхнадежные Ту-214 и региональные Ил-114, а также Ил-96-300», — заключил он.
Ранее стали известны характеристики новых пассажирских самолетов Ту-214.
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Михаил Мишустин
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