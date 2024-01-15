Общество 15 января 2024, 10:54 Стали известны характеристики новых пассажирских самолетов Ту-214 РБК: Ту-214 «Аэрофлота» увеличат до 170-175 мест

Читать 360tv в

Новые пассажирские самолеты Ту-214 от «Аэрофлота» будут рассчитаны на 170-175 пассажиров. Об этом сообщил РБК со ссылкой на переписку авиаперевозчика с Объединенной авиастроительной корпорацией.

Двухклассную компоновку салона получат первые 11 лайнеров: 163 эконом-места и 12 кресел в бизнес-классе. Максимальную вместительность увеличат до 175 мест, однако пять мест демонтируют во время полетов над водой для установки спасательных плотов, это одно из требований федеральных авиационных правил.

Реклама

Шаг кресел составит 78 сантиметров в эконом-классе и 96 — в бизнес-классе. У сидений появятся откидные обеденные столики, розетки и USB-разъемы. Кроме того, бизнес-путешественники получат коктейльные столики на подлокотниках.

По информации источника, с 2026 года на местах повышенной комфортности оборудуют мониторы для стриминга развлечений. Салоны самолета оборудуют возможностью раздавать интернет, но не в моделях первых поставок.

Депутат Госдумы Владимир Гутенев отмечал, что Россия к 2030 году сможет полностью перейти на авиалайнеры отечественного производства.