Россия приостановила полеты в Великобританию до 1 февраля

Российские самолеты не полетят в Великобританию до 1 февраля. Приостановку авиасообщения между двумя странами решено продлить из-за ситуации с коронавирусом.

Действие ограничений уточнили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, сообщило РИА «Новости».

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — подчеркнули в релизе.

Причиной приостановки перелетов стал выявленный на британской территории новый штамм SARS-CoV-2, который признали более заразным, но не подтвердили его повышенную летальность. Авиасообщение РФ временно прекратила 22 декабря 2020 года. К такому решению пришли и в других странах.

Накануне стало известно, что у прибывшего из Лондона россиянина обнаружили «британский» штамм коронавируса.

Медики заметили, что эволюция вируса действительно делает его более контагиозным, но для жизни человека SARS-CoV-2 становится безопаснее. Вероятность появления грозных мутаций специалисты все же исключать не стали.