Коронавирус переусердствовал с размножением. Почему новые мутации заразнее, но не опаснее

Коронавирус путешествует по миру. В новогодние праздники «британский» штамм добрался до России. А в Японии у пассажиров из Бразилии выявили новую мутацию вируса. SARS-CoV-2 эволюционирует, приспосабливаясь к людям, поясняют медики. Он становится заразнее, но безопаснее для жизни. Хотя исключать вероятность появления более грозных мутантов тоже нельзя.

В новогодние каникулы «британская» разновидность коронавируса добралась и до России. 10 января ее выявили у вернувшегося из Великобритании мужчины. Из-за чрезвычайной заразности штамм уже проник в 22 страны, в том числе в США, Швецию, Финляндию, Китай, Южную Корею и во Вьетнам.

В Японии, помимо «британского» штамма, выявили «южноафриканскую» разновидность SARS-CoV-2. А у четырех пассажиров из Бразилии нашли новую, ранее не фиксируемую мутацию. Пока неясно, насколько она опасна и какой будет скорость ее распространения.

Эффективность вакцин

Новые мутации, по данным теоретических расчетов, не смогут «пробить» появляющийся у вакцинированных людей иммунитет, сообщил «360» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. «Британский» штамм, в котором выявили три новых существенных мутации коронавируса, действительно быстрее распространяется и размножается, но легче переносится. Судя по публикациям западных СМИ, сейчас он практически вытеснил старый вариант коронавируса в Великобритании.

«Что-то такое должно было произойти с этим вирусом. Вирусологи и эпидемиологи, которые изучают инфекцию, считают, что такой патогенный вирус должен изменяться в сторону более легкого распространения и более легкого течения. В Великобритании кривые роста числа новых случаев и числа смертей сильно не совпадают: рост заболеваемости большой, а смертность почти не растет», — добавил Нетесов.

Для выживаемости вирусу нужна высокая скорость размножения, но низкая патогенность. При тяжелом течении пациентов отправляют в больницы и изолируют. То есть смертельно опасным штаммам SARS-CoV-2 просто негде размножаться: незащищенных людей вокруг тяжелобольных нет. Поэтому новые стойкие мутации будут все более заразными, но менее опасными для жизни и здоровья человека.

«Само наше пристальное отношение к тяжелым случаям приведет к тому, что они будут тупиковыми ветвями в эволюции. Я лично ничего в нем, „британском“ мутантном варианте, страшного не вижу. Потому что он просто быстрее размножается и лучше распространяется. Но число смертельных случаев увеличилось не сильно, намного меньше, чем число инфекций. Новый вариант менее патогенен для людей», — сказал вирусолог.

Опасные изменения

Отдельные мутации меняют тонкую настройку вируса, пояснил «360» ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. Благодаря им он может лучше цепляться к людям, быстрее или медленнее распространяться в организме, но принципиально его структура не меняется. В целом он будет эволюционировать в сторону более мягкого влияния на человека, подтвердил эксперт. Так происходит с большинством известных вирусов.

«Он будет мутировать. При размножении он делает много тысяч копий самого себя, но копирование идет неточно. Там происходят точечные ошибки, чтобы вирус мог приспосабливаться к разным условиям среды. Но чем меньше будет зараженных людей, тем медленнее будет идти эволюция», — сказал вирусолог.

Самое главное, считает Скулачев, чтобы мутации не изменили конформацию, то есть расположение атомов, в спайковом (S) белке SARS-CoV-2, так называемом шипе вируса. Если он сильно изменится, а вирус сохранит жизнеспособность и заразность, то такой мутант сможет пробить иммунитет, появляющийся после вакцинации или болезни.

Прогноз заболеваемости

В той же Великобритании, отметил Нетесов, мутировавшие варианты вируса вызвали третью волну COVID-19. Если в России в ближайшее время не будет такой же волны, вызванной этими мутировавшими вариантами, то осенняя волна 2021 года будет мягче и слабее текущей. Но все же она придет, поскольку население еще не выработает необходимый коллективный иммунитет, а вакцины может не хватить для вакцинации 60–70% населения. Вместе с тем в нашей стране, по данным отдельных грамотно организованных иммунологических исследований, инфекцию перенесли уже около 25% жителей. Со временем число вакцинированных или переболевших людей будет расти, и эпидемия в конце концов затихнет.

«Как мы видим сейчас, все мутации, сколько-нибудь влияющие на скорость распространения или более быстрое размножение вируса, быстро распространяются по всему свету. Варианты, которые исходно попали в Россию в феврале–марте 2020 года, как теперь известно, итальянского происхождения, а не китайские», — отметил вирусолог.

Возможно, что в РФ уже существует свой особый «российский» штамм коронавируса. Такое предположение сделал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По мнению Нетесова, сейчас нынешний коронавирус эволюционирует в организмах как минимум нескольких десятков тысяч россиян. Но появятся ли у нас новые жизнеспособные мутации, дающие вирусу преимущества, смогут показать только результаты широких молекулярно-эпидемиологических исследований. Они в России проводятся, «британский» вариант у нас также выявлен. Но каких-то суперновых различий не нашли, хотя теоретически они должны рано или поздно появиться.